長榮航空獲公司治理評鑑前5％ 唯一連續3年獲獎航空公司

2018-06-07 17:18

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空日前於台灣證券交易「第4屆公司治理評鑑」中，以優異的成績名列上市公司治理評鑑排名前5％，是唯一連續3年獲得此項殊榮的航空公司，此次列入評鑑的公司計有864家上市公司及675家上櫃公司，日前於證交所舉辦的頒獎典禮，長榮航空由財務本部副總經理蔡大煒代表領獎。

證交所評鑑主要目的為協助投資人與企業了解公司治理實施成效，促使企業積極完善公司治理，評鑑範圍包括維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任類別。

長榮2014年起設立獨立董事席位，邀請航運專業人士、關懷社會公益專業人士、會計師擔任，提升董事會職能，積極強化管理與監督角色。為落實公司治理，長榮在官網上設有「公司治理專區」、「企業社會責任專區」、「利害關係人專區」、「投資人專區」，致力提升資訊透明度，以保障股東權益並增加公司價值及降低籌資成本，實踐公司永續發展的經營理念。

長榮設有「企業社會責任委員會」，各權責小組透過溝通管道與各利害關係人議合，每年藉由企業社會責任報告書，主動揭露利害關係人對長榮在飛航安全、優質服務、環境保護、友善職場與社會共融等議題。

至於全球關注的環保議題，長榮積極引進最新節能航機，並導入「ISO 14001環境管理系統」、「ISO 50001能源管理系統」明確訂定環保目標與行動方案，同時積極推動飛航節油措施，包括採用新型行李貨櫃、電子飛行包、最佳化飛行計畫等；機型也積極汰舊換新，今年第三季將開始陸續導入更為環保的787新機種。

在社會回饋方面，長榮長期結合張榮發基金會從事慈善公益活動，透過專業慈善服務，有效在偏鄉與資源匱乏的地方幫助弱勢團體。此外，長榮航空也積極支持藝文活動與體育賽事，包括邀請海外藝文表演團體來台演出，以及贊助各類體育選手參加國際賽事等。