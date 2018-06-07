醫病》包鹼粽鹼水要收好 2歲童誤飲食道嚴重灼傷

陳偉燾呼籲家有幼童的家長，端午節將至，如果要自製鹼粽，應將鹼水妥善密封、收好。（記者吳欣恬攝）

2018-06-07 16:07

〔記者吳欣恬／台北報導〕一名2歲男童送醫急診，不斷哭鬧、嘔吐，且口水一直流，醫師詢問才知道，因為天氣炎熱，男童自行打開冰箱，拿起未封口的飲料喝下，結果裡面竟是阿媽準備包鹼粽的鹼水，造成口腔和食道嚴重灼傷。

馬偕兒童醫院兒童腸胃科主任陳偉燾指出，男童到院時，口腔內潰爛出血，經過內視鏡檢查，食道由原本正常的粉色黏膜，經過燒灼變成白色的壞死組織和潰瘍，馬上收治住院。

陳偉燾讓男童空腹禁食，以全靜脈注射營養，配合藥物治療，2週後再度照胃鏡，已有好轉，也可吞嚥，於是開始進食稀飯類軟質食物。住院3週後出院，4週後進行消化道攝影，看到白色壞死組織開始透出紅色，顯示正在逐漸修復。

但陳偉燾指出，食道受傷的患者都要有心理準備會面臨食道狹窄的問題。6個月後，男童因為嘔吐和吞嚥困難狀況回診，發現食道有2處狹窄，嚴重的地方連胃鏡都難以通過。因為家長不希望動手術，因此先後做了2次食道擴張術，但成效有限。距離事發8個月之後，男童接受食道重建手術，去除狹窄的部分，將胃上提。術後不再嘔吐，從術前只能吃流質食物，恢復到正常進食。

陳偉燾表示，誤食強酸強鹼，如果患者意識清醒且有意願，可少量喝約250西西的水或鮮奶進行稀釋，但非必要，且強酸強鹼遇到水會產生大量的熱，絕對不能喝太大量，恐加重消化道灼傷，最重要就是盡快送醫。

陳偉燾呼籲家有幼童的家長，端午節將至，如果要自製鹼粽，千萬不能以食品容器或飲料瓶盛裝鹼水，以避免有同誤飲。應妥善密封、收好，放在幼童難以取得之處。