礁溪天主堂暫定古蹟不展延 學者質疑：有人玩弄程序

宜蘭縣礁溪天主堂建築群去年被宜蘭縣文資會指定為歷史建築，但時隔半年仍未獲得公告，昨天遭人「偷拆」。（孫博萮提供）

2018-06-07 16:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪天主堂建築群去年被宜蘭縣文資會指定為歷史建築，但時隔半年仍未獲得公告，文化局也未展延其暫定古蹟身分，昨天被人「偷拆」，因不具文資身分，只能依建築法開罰3000元，文化局對外解釋未展延是策略，但學者認為，天主堂被偷拆，中間疑有人玩弄程序。

文化局去年11月8日召開歷史建築空間審議會，出席委員一致認為，礁溪天主堂對地方具相當歷史價值，見證外籍神父對台灣小兒麻痺病童的慈愛，審議後，全體委員一致通過，沒有反對聲音。

審議會通過決議後，依程序將結論送至縣府，由縣府公告為歷史建築，未料，今年初縣府認為提報資料有誤，希望更正後，再另外召開審議案，讓該案躺了超過半年沒有動作。

宜蘭縣文資委員、佛光大學文化資產系副教授蔡明志透露，審議時天主教會也有人員在場，也給予列席人員發言機會，當下並無人反映資料有誤，怎會突然出現資料錯誤？

「這真的是意料之外！」蔡明志坦言，宜蘭文資委員多數是縣外委員，認為獲文資會通過後，縣府就會依法公告，但沒想到該案在縣府躺了半年，直到最近才發現「根本還沒公告」。

今年4月30日礁溪天主堂「暫定古蹟」到期，文化局雖展開文資調查研究案，但調查期間未展延暫定古蹟身分，天主堂出現空窗而被有心人偷拆，文化局解釋，暫定古蹟只能展延1次，若調查未完成，將不具約束力，才決議不予展延。

「完全無法理解！」清華大學環境與文化資源學系副教授榮芳杰指出，不展延、不公告都是縣府責任，且該案應不到重新審查層次，即使碰到資料有誤或不全，各縣市多會展延半年以補齊資料，但宜蘭卻選擇不展延，與正常作法不符，質疑中間有人玩弄程序。

「根本就是場鬧劇！」文史工作者、台北商業大學助理教授蕭文杰批評，文資調研案，約半年至1年就能完成，例如彰化縣振豐源商行，調研案只花半年就提出成果報告，文資委員也趕在展延期限內，完成歷史建築審議。

蕭文杰直言，礁溪天主堂歷史約55年，史料、資料蒐集並不困難，且天主堂重要性不在建築本身，而是這55年間的人文價值，即使不做調研，依文資委員專業，也能從相關資料判斷其歷史價值，文化局作法根本就是「鬧全國的笑話」。

對於蕭文杰指控，文化局解釋，發現被拆後，已將其指定為暫定古蹟，希望能亡羊補牢。