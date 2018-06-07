港澳客來玩成長25％ 高市首邀香港4網紅行銷高雄

2018-06-07 16:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕港澳客去年來高雄住宿人次，成長超過25%，為吸引更多港澳旅客，彌補中客減少的影響，高市觀光局出奇招，首度邀請4位香港網紅，拍片行銷高雄祕密景點，今天下午在香港首播，強調「去高雄旅行，一個人也可以」，獲得極大迴響。

高市府統計，港澳客是高雄第3大客源，僅次於中國、日本，去年來高雄住宿人次達27萬2千餘人，成長超過25%，成長幅度則僅次於新南向的幾個國家。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，港澳與台灣語言互通、地理鄰近高雄、航班密集，為吸引更多港澳背包客來高雄自由行，她首度邀請4位香港網紅：嚴政、點點Dim Dim、Manson、甜度冰，來高雄拍片行銷高雄。

4位網紅都是香港擁有廣大粉絲的youtuber，這次搭乘大眾運輸，體驗港澳民眾較少前往的高雄郊區，將高雄自由行的便利及趣味性，讓更多港澳民眾知道。

香港網紅介紹的高雄祕密景點，包括大樹窯之旅、飛向月世界之旅、上山採茶之旅、2018孤獨星球之旅等，把崗山之眼、寶來花賞溫泉公園、橋頭糖廠、田寮月世界、旗山老街、美濃小鎮、大樹舊鐵橋、三和瓦窯、佛陀紀念館等景點一次入鏡，並吃遍在地美食。

曾姿雯今天率台灣旅遊暢銷作家郭銘哲，及4位香港網紅，前進香港舉行的高雄觀光推廣會，首播4部影片，獲得在場香港旅遊界極大迴響，認為將有助於高雄爭取暑假自由行旅客。

曾姿雯強調，高雄擁有豐富的人文和老城區，近年也加入文創元素，還有無數美食隱身巷弄間，高雄的農業體驗、陶藝手作，更是香港民眾最喜愛的旅遊體驗。