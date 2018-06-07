醫院評鑑智慧化 醫策會：減少5成人工作業

2018-06-07 16:14

［記者簡惠茹／台北報導］醫策會和資策會合作研發兩套系統「醫院認證訪查智慧化輔助系統」和「醫學訓練智慧化管理系統」，醫策會指出，今年將首度引入智慧化系統來做全國醫院評鑑，約可減少5成人工作業時間。

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會與財團法人資訊工業策進會共同推動智慧醫療品質管理解決方案，今天舉辦合作意向書簽署儀式，兩邊串聯資訊技術和醫療專業，針對醫院評鑑、疾病認證和醫學訓練，研發出兩套智慧化系統。

全國醫院評鑑往往以紙本方式人工審核，今年有全新的智慧化變革。醫策會董事長林啓禎表示，醫策會從1999年承接全國醫院評鑑業務以來，今年將首度引進智慧化系統進行評鑑，全國400多所醫院，以4年為1個週期，每年進行100多家醫院評鑑，今年6月底即將展開，會使用全新系統來執行。

「減少雙重作業，加快評鑑速度。」醫策會指出，以往評鑑作業都要經過很繁複的文書處理，收集各醫院書面資料以後，評鑑人員還要再輸入到電腦，耗時費工，但是透過系統可以減少5成的人工作業時間，以往耗時1到2個月的評鑑過程，希望今年可以透過系統縮短到半個月。

醫策會執行長王拔群表示，醫策會執行的工作，除了全國醫院評鑑、疾病認證，還包含學士後醫學教育訓練，針對西醫、中醫、牙醫和護理人員的學習歷程，成果紀錄和分析統計，醫策會也跟資策會研發智慧化系統，一一管理紀錄。