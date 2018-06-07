高職生得癌症「重新站上舞台尋找發光機會！」

羅采晴要重新站上舞台，繼續追尋自己的夢想。（記者翁聿煌攝）

2018-06-07 15:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕莊敬高職表演藝術科2年級學生羅采晴，17歲的花樣年紀竟然得到淋巴癌，使得她必須中斷學業半年住院化療，但是羅采晴出院後努力復原，在家休養兩週就回學校，在老師和同學支持下逐漸恢復練舞，羅采晴希望自己要「重新在舞台上發光發亮，找回生命的意義。」

羅采晴從小就喜歡唱歌和表演，因此高職選讀表演藝術科，夢想自己將來能成為舞蹈老師，她一年級參加表藝科舞團「哥吉拉」甄選，指導老師王暐霖說，個子嬌小的羅采晴在40多個參加甄選的學生當中，表現賣力、態度認真，令他印象深刻，參加舞團後，羅采晴更是用心，放學後還會與同學相約到板橋火車站下的牆鏡前練舞，練到夜深才回家。

羅采晴回想當時，總覺得年輕有用不完的精力，吃東西喜歡吃高熱量的油炸食物、睡眠也不充足，結果二年級下學期發現自己胸前及腋下長出不明腫瘤，經就醫檢查後證實是淋巴癌，必須馬上住院治療，她當時有若晴天霹靂，覺得「人生已走到盡頭」。

采晴在醫院接受化療，非常不舒服、還會一直掉頭髮，羅采晴意志消沈，只想躺在床上不想動，也不想出院子曬太陽，羅采晴說，直到她遇到另一位廿多歲的女血癌病友「歐歐」，雖然自己沒頭髮，卻常常鼓勵采晴要樂觀勇敢對抗病魔，「歐歐」讓采晴找回重生的勇氣，原本預計要住院一年，采晴半年就出院，努力想回學校上課。

導師楊皓麟說，羅采晴病癒後身體較虛弱，仍然努力跟上學習進度，比較吃力的術科課程，她就在旁觀看，從不輕言放棄，5日才剛舉辦畢業公演，羅采晴雖無法上台，一樣在後台幫忙、為同學加油。

羅采晴說，自己大病一場能重回學校，覺得對一切都很珍惜， 也沒忘記成為舞蹈老師的初衷，感謝大家的協助，她會重新站上舞台，因為夢想就在眼前。