誤會客人吃霸王餐怒吼還強拉 一蘭：加強員工訓練

一蘭拉麵最近有員工誤會客人沒結帳大聲指責，更因此強拉客人。（資料照）

2018-06-07 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本一蘭拉麵在剛引進台灣時造成排隊潮，不過該店最近卻有員工誤會客人沒結帳大聲指責，更因此強拉客人，而且該店員事後還不道歉，引來熱議。後來一蘭已向顧客道歉，並承諾要加強教育訓練。

綜合報導指出，一位楊先生向媒體投訴，他日前（4）到一蘭拉麵用餐，點了一碗288元的拉麵，但用餐期間店員都沒給帳單，他因此主動向服務人員索取。不過送來的帳單金額卻是576元，在楊先生反映後，店員才給了金額正確的帳單。當他要結帳時卻又出現錯誤，表示「帳單異常」不能結帳，又隔了一段時間才更正讓他結帳。

當楊先生要使用感應式信用卡結帳時，結帳店員卻表示不會使用，而且看不懂電子發票載具，讓他相當傻眼。後來楊先生要回到坐位拿個人物品，卻在出口處被店員大聲指責，「先生！你沒有結帳」，店員還用力抓住他肩膀。楊先生於是出示刷卡單和百貨公司銷貨記錄，但結帳人員表示一定要看到一蘭列印的消費明細才算數。

楊先生表示，事後該店員發現是自己搞錯，卻沒有為此致歉。楊先生認為自己人身自由受到侵犯，對於名譽受損感到不滿，他更覺得店家教育訓練及作業流程都不佳。

一蘭拉麵店員這樣的行為引來許多網友留言批評，後來一蘭拉麵表示，當場已有向該顧客致歉。並辯稱因為一般狀況下，顧客用餐結帳後不會再回到座位區，所以才造成誤會，一蘭也承諾後續會加強店員教育訓練