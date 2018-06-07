中部萬安演習首增飛彈空襲警報 小學生嚴肅面對

2018-06-07 15:19

〔記者許國楨／台中報導〕中部地區萬安41號演習今天下午1點30分到2點實施，台中市在北屯區進行警報發放、人車疏散等實作演練，由於此次除利用國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊提醒民眾配合演習管制作為，同時首增飛彈空襲警報，小學生在師長引導下迅速進入地下室避難，個個表情嚴肅，場面逼真。

此次演習採有預告、同時段方式於晝間實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等實作演練，經行政院動員會報指定，演習警報解除後，中市將另行辦理「應變指揮中心轉移試行驗證演練」，即假定中市災害應變指揮中心遭受重創，將指揮中心順利轉移預備應變指揮中心，並進行通聯設備測試演練。

為此市警局幾經評估，擇定交通距離適中的北屯區與豐原區分做為應變指揮中心以及預備應變指揮中心，同時利用國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，除發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，同時首增飛彈空襲報測試，提醒民眾配合演習管制作為。

今天演習警報響起後，人車一律按規定接受警察及民防人員指（引）導，進行防空疏散避難，並引導民眾確實進入防空避難處所，居家者緊閉門窗及實施燈火管制，路口迅速淨空。

統裁部先在北屯區公所聽取演習簡報，隨即驅車沿途視察人車疏散情形，並前往仁美國小地下室視察，只見小朋友個個神情嚴肅，確實收到演習的效果；此外，包括第五分局及消防局等相關單位隨後也在公所前廣場演練傷患救護，瓦斯及水電一旦遭截斷的搶通及火災搶救，過程相當逼真。

相關影音