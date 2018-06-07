帶銀髮族動起來 運動指導員時好「薪」情

運動指導員工作在鄉下正夯，時薪約1.6K。（記者顏宏駿攝）

2018-06-07 15:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕衛生所變「健身中心」！彰化縣府衛生局為提升老人身心靈健康，在各地衛生所設「不老健身房」，最特別的是這裡每週有一名「運動指導員」帶著老人家做適宜的運動健康操。

目前總共聘請26名運動指導員，時薪在1600元之譜，他們都是運動保健系或體健系畢業，很多人過去都在都市的「私人健身房」上班，因為鄉下人口老化，各社區「運動指導員」需求倍增，他們經常一個上午就可進帳3000元，1個月下來賺個7、8萬元不是夢。

今天埔心鄉衛生所附設「不老健身房」開幕，號稱「漂亮寶貝」的陳韻安擔任運動指導員，只見她站在台上，別上麥克風，帶著台下的老人家一起扭身擺動，陳韻安渾身散發動感，彷彿會施魔法一般，一邊扭動，一邊瞧著台下的老人家動作，有時突來一句「阿伯，你屁股沒搖喔！」全場笑哈哈，陳韻安再下「蹲、蹲…蹲」口令，看到老人家蹲不下去，她會體貼的說，「沒關係，蹲半下就好」。

這場為時5分鐘的韻律動跳下來，老人家滿身大汗，在休息時間時，陳韻安已在思考下一場「如何設計老人」讓他們自然地動起來。

另一名運動指導員許宗益是台北護理學院運動保健系畢業，他說，一畢業就有工作，他在台北的私人健身中心擔任運動指導員，後來「彰北運動中心」開幕，他獲聘擔任經理，現在已不在「彰北運動中心」服務，而是每天巡迴於全縣的社區，帶領老人家運動。

他說，case接不完，所以大家組成「團隊」，他們時薪從1300至1600元不等，普遍一次要面對10多個老人，他要了解老人的身體狀況，要會帶動氣氛，他覺得自己好像一個「媒介」，觸發老人「以運動社交」的媒介。

他表示，以前在台北的私人建身中心服務，對象大都是練肌力的年輕人，現在回到家鄉，收入不減，還省掉租屋費又可跟父母親住在一起，最重要自己的工作可以觸發老人運動，覺得很有意義。