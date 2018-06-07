弘文中學打造誠品風圖書館 並導入虛擬實境課程

2018-06-07 15:05

〔記者歐素美／台中報導〕弘文高中打造誠品風的全新圖書館，並結合VR虛擬實境課程、TED短講、繪本說故事、模擬聯合國等課程，讓圖書館變有趣！

弘文高中圖書館一改一般人對圖書館的刻板印象，結合工業風與多彩的設計，讓人宛如走進誠品等精品書局，配合美麗的圖書館空間，校方並於今天舉辦虛擬實境星象館課程，讓學生在圖書館裡上課、看星星，讓學生擁有身歷其境的感受，直呼「真有趣」。

弘文高中圖書館主任陳俊穎表示，虛擬實境的情境式學習是未來趨勢，如生態濕地的介紹與認識，可透過VR觀察生態與學習；英文繪本說故事也能利用VR，讓學生體驗故事情境。隨著科技越來越多元，學習方式也不再侷限於課堂上，該校的使命就是提供每一位學生最先進、最好的學習方式與學習環境，以因應全球化及國際化。

弘文高中校長張輝政表示，圖書館內部空間變得煥然一新明亮寬敞，整體採誠品風格，成為全校師生徜徉書香的好去處。館內規劃舒適的沙發區，讓閱讀空間更為放鬆宜人；霓虹七彩的時光隧道，寬敞明亮具工業風設計，可供師生發表及展示的區域，無論是社團活動、多元課程教學，都是師生進行圖書館資源教育的最佳場所。

此外，校方為使師生借書更便利，設置了最先進的自動借書系統，藉由每本書中建置的RFID（隱藏式發報系統），師生只要在電腦內鍵入個人資料，即可自動完成借閱手續。