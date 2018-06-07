小花縣長親筆畫作「櫻綻森鐵」掛日本新潟空港貴賓室

嘉義縣長張花冠贈新潟空港親筆畫作「櫻綻森鐵」。（嘉義縣府提供）

2018-06-07 14:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠近期走訪日本，熱愛繪畫的她今天致贈新潟空港親筆畫作「櫻綻森鐵」，這幅畫作以櫻花為襯底，結合流暢線條及優美柔和的配色，繪出世界知名的阿里山小火車，將掛置在新潟空港貴賓室，讓來往的各國旅客欣賞到嘉義之美。

「櫻綻森鐵」贈畫儀式今天上午在新潟空港舉行，由新潟空港株式會社代表取締役社長佐佐木稔接受，代表接受，新潟縣廳代表吉田小姐和遠東航空經理陳玟玲應邀觀禮不少旅客觀賞這場台日友好交流的畫作揭幕儀式。

嘉義縣今年舉辦台灣燈會，日本新潟縣應邀到台灣燈會展燈，張花冠說，新潟縣以吉祥物等具有新潟特色的花燈，還有「鼓志の会」團隊的「鬼太鼓」表演，在台灣燈會中讓許多人更了解新潟、愛上新潟，她笑說「有立馬買機票直奔新潟的衝動，像我就來了！」

張花冠說，她以嘉義縣的人物地產景不同特色為主角，寄情於作畫，聽說出身於新潟的105歲人瑞畫家後藤初津73歲才開始學畫，81歲開畫展，後藤奶奶的精神令人佩服。

張花冠說，她和後藤奶奶的共同點是以故鄉的記憶作為繪畫的原點，繪畫讓她們永遠保有創新的動力與能力，只要有想做的事，立刻去挑戰，永不放棄。

佐佐木稔表示，今年1月前往嘉義縣參訪時，縣長特別介紹嘉義縣的人文觀光、產業與農業，令他印象深刻，也促成新潟縣在台灣燈會展燈，他深信雙方未來一定會有更好的發展，新潟空港很榮幸能獲贈畫作，會珍惜兩縣的友好情誼及加強促進雙方在各方面的實質交流。