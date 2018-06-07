2018貢寮海洋音樂祭7/27-29開唱 請到這些重量級樂團

2018-06-07 14:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕最熱的夏天，要用最「樂」的貢寮海洋音樂祭來消暑！邁入第18年的「貢寮海洋音樂祭」今年主題「18樂」，於7月27至29日熱鬧開唱，將邀請董事長樂團、蕭敬騰與獅子合唱團等助陣；觀光旅遊局長陳國君說，今年主辦單位將在現場增設第3舞台「跨國拚場世界台」，邀請來自愛爾蘭、日本及泰國等國外樂團交流演出，讓觀眾HIGH到最高點。

觀旅局說，今年報名「海洋獨立音樂大賞」的樂團共有159團，參賽樂手從11歲到62歲都有，年齡分布老、中、青三代，充份展現音樂跨越年齡的魅力，目前已進入決賽的30強，將先於6月16日、17日、18日分別在大稻埕碼頭、淡水漁人碼頭、淡水捷運站後廣場舉辦3 場會前賽。

陳國君說，今年海祭舞台除既有強烈搖滾的碧海藍天大舞台之外，另有以真實當地的漁船在沙灘上的熱浪搖滾小舞台，讓參與演出的獨立樂團在海洋風情展現原創音樂的熱情。

今年海祭以「18樂」為主題，在7月27日「原創新浪潮」邀請入圍金曲獎的「茄子蛋」與「原子邦妮」，入圍最佳國語男歌手的小宇（宋念宇），饒舌風格的「顏社」、「人人有功練」，7月28日「海洋獨立音樂大賞」除有爭奪海洋旗的獨立樂團演出，更邀請去年以重金屬樂風奪下海洋旗的「火燒島」以及大馬鬼才創作歌手黃明志。

7月29日「世界狂想曲」，邀請去年海洋之星「厭世少年」，另有愛爾蘭的「The City and Us」、日本「RCCKiEZ is PUNK,D」、泰國「Slot Machine」等。