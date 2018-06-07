實驗教育百花齊放 第一間培育工匠青年實驗高中招生

2018-06-07 14:34

〔記者林曉雲／台北報導〕實驗教育百花齊放，第一間培育建築實作人才實驗高中成立，汗得建築工事實驗教育機構將在9月開學，招收對建築有興趣的國中畢業生，汗得並與德國業師合作課程，將德文列為必修，經過3年在文化工地的訓練，培育學生為「工匠青年」，有蓋房子的能力。

結合台灣建築改革者的社會實踐與德國工匠青年的養成教育，汗得實驗高中校長是韋仁正，負責人是胡湘玲，計劃主持人是政大教授鄭同僚，韋仁正和胡湘玲是夫妻，他們從清大畢業後留學德國，2002年在德國成立汗得學社，希望在能源革命的時代，以能源建築實踐永續的未來，2003年返國後，在台灣各地推動「協力造屋」及「一人一千瓦公民能源自主計畫」等等。

胡湘玲表示，透過對話與雙手，他們實踐人道的、另類可能的、與自然和解的生活方式，汗得建築工事實驗教育機構將是一個培養「工匠青年」的學習場域，預備培育出兼具實作能力及未來綠能建築思維的人才。

汗得是指手（HAND），透過思考與手工能力並重的課程，打好建築工事基礎。文化工地是汗得的田野教室，串連起人文、藝術與科學課程，透過實作學習，來鍛鍊理論與現場的協調力。韋仁正指出，經過3年在文化工地的訓練，畢業的學生都會蓋房子，更能夠獨立自主、參與社會，擁有持續探索世界的熱情。

而汗得以位在萬華青年公園的太陽圖書館為基地，積極推動綠建築能源教育推廣，也投身於太陽能公民電廠的推動，未來機構課程將融入能源議題，進一步將綠能技術向下扎根，而德國除了有紮實準確的工匠教育系統，也不斷致力於未來能源建築發展。

胡湘玲表示，汗得將與德國業師合作課程，並將德文列為必修，畢業時已有德語檢定B1的能力，日後可申請至德國相關單位實習、工作或升學。官方網站:​http://www.hand.org.tw/habs