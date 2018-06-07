交通部修法 無人車道路測試目標年底上路

2018-06-07 15:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國內無人巴士受限法規，遲遲無法於實際道路進行測試，交通部今日預告修正道路交通安全規則第20條，制定「自動駕駛車輛申請道路測試作業要點」，新法規定車輛需有試車牌照、車身須標示「自動駕駛測試車」，每輛車至少有1名隨車駕駛人員，且不得有酒駕、重大事故紀錄，目標年底公告上路，未來民間、政府等單位提出申請後，將由道路主管機關受理後報交通部審查。

此外，車上需要錄影設備紀錄行車軌跡、行駛時的攝影畫面，若發生違規，比照一般車輛，依照道路交通管理處罰條例開罰。

去年台北市、高雄市都已封閉道路測試過無人巴士，台北市更利用深夜時段，讓無人巴士行駛到公車專用道上測試；後續桃園市也在農博的封閉道路進行測試，台中市預計在今年花博園區道路使用無人巴士，顯示越多越多縣市政府有無人運具上路需求。

原本今年2月農曆年前後就要公告申請要點，因地方政府認為專業度不夠，可能無法受理這類申請案件，希望由交通部統一受理，討論處理方式延後了時程。不過交通部認為要在地方道路進行測試，道路主管機關還是要把關，知道該道路狀況，是否適合無人車進行測試，所以最終決定採兩階段受理；先由道路主管機關受理後，基本審查完畢後，再送交通部進行第二階段審查會議，不用地方政府全權承擔責任。

無人車實際上路前，都需經過申請並領試車牌，車身也要有明確標示「自動駕駛測試車」的文字，另要時也可於車頂裝設標示；若未領牌就上路，依法可罰3600元至10800元罰鍰，並沒入該車輛。

另外，上路前應透過媒體，公布測試路線及時間，讓其它駕駛了解，若測試車輛發生事故，應立即暫停測試進行調查，事故發生後10天內提出書面事故報告，及避免再發生的改善措施，經確認後才能恢復測試；若未於期限內提出，可立即終止已核准的測試。

無人車申請路段、時段可由測試者自行提出，核准期限最長為1年，但可申請展延1次，最長不超過1年，申請審查費用為5萬元。

交通部審核申請的原則，採測試須循序漸進方式進行，像是要先在封閉場域測試過的證明，才會核准申請上一般道路測試。且申請者必須說明測試時的車速範圍，可能初期先以時速20公里行駛，過多久後再提速等，但最高不得超過道路速限。

測試車輛應裝設資料紀錄器，持續記錄及儲存日期、時間、經緯度座標、車速、自動駕駛開啟或關閉、轉向控制、煞車、加速度、自動駕駛期間，駕駛操控人員介入資訊等；若發生事故及故障，應保留事發前6分鐘行車影像，及前30秒、後10秒駕駛資訊至少3年。