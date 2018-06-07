荷蘭恩荷芬市簽署台中宣言 林佳龍邀請參與花博

2018-06-07 14:17

〔記者張菁雅／台中報導〕荷蘭恩荷芬市（Eindhoven）市長John Jorritsma今日率團拜會台中市政府，並與市長林佳龍簽署「台中宣言」，共同倡議綠色生產、自然生態及人文生活理念。林佳龍當場邀請John Jorritsma參與年底開幕的台中花博，並表示，花博國際庭園區將建置荷蘭館，並由飛利浦公司協助於該館導入循環經濟及智慧城市相關示範技術。

恩荷芬市為荷蘭第5大城市，為該國工業設計及科技大城，也是飛利浦公司發源地及研發基地，林佳龍在2016年9月曾率團訪問恩荷芬市，祝賀John Jorritsma上任，John Jorritsma今日在荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德陪同下，率團拜會台中市政府。

John Jorritsma表示，台中是很美麗的城市，有山景、海景及豐富的文化，這是他首次拜訪台中，希望不是最後一次，未來能常常到台中交流各項市政。他也說，荷蘭對於科技發展相當重視，CNN曾報導荷蘭的3D列印技術，推出5棟的3D列印技術住宅計畫，預計最快明年上半年第一棟住宅可完工入住。

林佳龍指出，台中擁有完善的產業聚落，包括自行車、手工機具等產業，未來結合航太產業，讓台中工業發展更升級。此外，台中捷運等重大建設正如火如荼進行，市府也積極打造水湳智慧城，將成為國際化的示範場域，期盼未來與荷蘭也能又進一步的合作，讓水湳智慧城更加國際化。

他也指出，台中與荷蘭之間持續有多項交流，除了與飛利浦照明公司簽署合作備忘錄，合作智慧路燈等，去年也舉辦台中荷蘭日，讓市民瞭解荷蘭文化；此外，更邀請荷蘭阿密爾市共同參與花博，於國際庭園區建置荷蘭館，飛利浦也協助於該館導入循環經濟及智慧城市相關示範技術。

另外，經發局表示，今年再與飛利浦照明公司合作，在精密機械科技創新園區建置120盞LED智慧路燈，結合雲端監控系統，預估1年可減少約11.7萬度耗電量，相當於52.5萬元電費，並減少56.7公噸二氧化碳排放。未來除逐步完成全園區設置外，也規劃於神岡豐洲科技工業園建置此系統，並逐年推廣至其他產業園區。