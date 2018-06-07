南市環保局藏金閣6月拍賣 滿額送提袋、手工扇

2018-06-07 13:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣將於6月9日舉辦二手家具拍賣會，消費滿1000元送1個環保小提袋，消費滿2000元加贈手工扇1支，每人限送1份，送完為止。歡迎民眾到藏金閣競標再生家具，搶購檜木小物及板凳、杯架、手機架吊飾等木作商品。

環保局表示，6月拍賣會除了192件二手家具外，還有13輛二手腳踏車供競標，包括美利達、捷安特等品牌及適合小朋友的款式。限時搶購商品有檜木小物收納盒及檜木筆筒各10個，每個售價150元；愛心組合式課桌椅（4件）45組，每組售價499元，請把握機會搶購。

環保局本月主軸拍賣品清單如下：

懷舊檜木衣櫥1件、檜木3斗櫃1件、檜木置物櫃1件、太師椅2件，其餘還有實木單人床（上下鋪）4件、衣櫃12件（檜木4件）、嫁妝箱1件、書桌12件（檜木7件）、圓桌2件（檜木1件）、實木創作家具6件、桌櫃1件、高背餐椅22件、大型書架2件、和室桌6件、客廳單人椅34件、鼓桌椅（5件）1組、客廳沙發單人椅9件、客廳雙人椅1件、客廳3人椅1件、置物架2件、置物櫃3件、客廳長桌4件、桌几4件、穿鞋椅12件、鋼琴5件、藤製搖籃1件、玻璃桌2件、餐桌3件、圓凳16件、客廳組（4件）2組、餐桌組（6件）1組、藤製休閒桌組（3件）1組、雕刻品2件、小沙發1件、字畫5件、漂流木椅4件、爵士鼓1組、座鐘3件、掛鐘1件、祭祀神桌（2件）1組。