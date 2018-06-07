他通報「路不平」 賺到1萬元獎金

民眾可利用全民督工通報專線，共同提升公共工程品質，還有機會獲得獎勵金。（圖為示意圖，與本新聞事件無關，記者洪瑞琴攝）。

2018-06-07 13:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院公共工程委員會106年度「全民督工」主管機關績效考核成績出爐，南市再度蟬聯全國第1成為6連霸，另外還有1位民眾具體通報案件改善工程品質，亦獲得優質提報，1萬元獎勵金落袋。

南市推動「全民督工」績效打出知名度，105年度全國優質通報有9件，南市就占2件，最新公布的106年度排行榜，全國8件優質通報，南市也有1件，民眾發現管線單位挖掘道路缺失，經通報後立見改善成效。

南市工務局表示，市府在案件處理過程積極追蹤，且主動聯繫通報人說明處理情形，獲得民眾認同後才結案，106年度民眾滿意度98％，高於全國平均84.8％；全民督工通報案件處理平均天數為1.55天，時效遠高於全國平均處理天數2.82天，在全國激烈競爭中，成績脫穎而出，更期盼藉民間力量監督政府施政，讓民眾「幸福有感」。

副市長吳宗榮表示，市府十分重視民眾心聲，同時施工查核結合全民督工，及早發現工程缺失提升公共工程品質，同時推動優質建設，讓公權力的落實，可以獲得民眾肯定。

南市工務局籲請民眾，若發現施工中的公共工程有缺失，例如規劃設計不周、施工品質不良、安全措施不足、環境設施不佳、工程進度緩慢等，皆可透過全民督工網路通報系統全民督工網路通報系統、免付費通報專線0800-009-609，或下載全民督工通報APP軟體通報。