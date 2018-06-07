登玉山迷路 山友呼救被批「把直昇機當計程車」

郭姓山友登玉山迷路，動員大批人力上山救援，他獲後卻不願下山。（記者黃佳琳翻攝）

2018-06-07 13:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕69歲郭姓山友與6名友人5日登上玉山，準備花5天時間挑戰玉山群峰，郭男第一天和隊友抵達玉山圓峰後，隊友在山莊裡休息，他獨自一人脫隊自行外出散步，竟在途中迷路；郭男自行撥打電話求救，救難人員動用直昇機上山找人，郭男獲救後竟不願下山，執意要持續完成旅程，氣得救難人員大駡：「浪費國家資源，是把直昇機當成計程車用嗎？」

高市消防局指出，郭姓男子與6名友人依規定申請入山，7人5日上午入山，下午4點多抵達抵達玉山圓峰後，眾人休息養力，準備迎接接下來幾天的挑戰。

但郭姓山友卻獨自脫隊，向隊友說要出去散散步，他離隊後，1個人走到王山三叉峰一帶，他因迷途無法返回圓峰與隊友會合，只好拿手機報案求救。

高市消防局獲報後，當晚即派遣1支救難隊伍從高雄出發前往阿里山塔塔加，隔天上午7點申請到救援直昇機，搭載一行人準備前往玉山搜救；直昇機起飛後，救難人員接到消息，得知玉管處人員與郭男隊友已經會合，並找到郭男，但因無法確認郭男身體狀況，因此救援行動持續進行。

救難人員搭機上山後接觸到郭男，原本打算將他帶下山，但郭男身體狀況良好，堅持要完成接下來的玉山群峰挑戰行程，救難人員無法強迫他下山，一行人只好從玉山自行折返，預計今天下午回到塔塔加，再從塔塔加搭車回高雄。

救難人員痛批，為了這趟救援行動，動員大批人力和昂貴的直昇機油料費等資源，只因為郭男脫隊迷路所致，且他獲救後還不肯下山，執意要留在山上，「不肯下山幹麻報案，是把眾人裝肖仔嗎？」