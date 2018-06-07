明年起 新竹市46所國中小學全面裝冷氣

新竹市政府確定為市轄46所國中小學，分3年，編4.5億元，全面裝設冷氣設備，提供學生較舒適的學習環境。（記者洪美秀攝）

2018-06-07 13:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府規劃「學生教室降溫計畫」，確定從明年起，將投入4.5億元經費，為竹市公立國中小裝設冷氣，包括冷氣設備、電路配備、調整電費契約容量費用等硬體經費補助，市長林智堅今天在竹市46所國中、國小校長研商會議中確認此案，獲所有校長一致支持，期盼營造更舒適校園環境。

林智堅說，依教育部訂定「國民中小學設備基準」，其中冷氣空調並非一般教室基礎設備，不過這幾年，隨著天氣炎熱，多數高中學校都已裝設冷氣，很多家長及學校和民代都建議市府能為國小、國中學校的教室全面裝設冷氣，不過礙於各縣市財力，中央並未有補助，市府經過多次內部的研議，終於確定要在3年內完成市轄46所國中、國小教室裝設冷氣的提案。

林智堅也呼籲中央應統一規定，統籌財源，並修訂「國民中小學設備基準」，避免城鄉差距造成不同地區的孩子出現有的有冷氣、有的沒冷氣的雙重待遇。

林智堅說，市府今年將編列預算，從明年起為竹市公立國中、小學裝設冷氣，將分3年給予包括冷氣設備、電路配備、調整電費契約容量費用等硬體經費補助，期盼營造更舒適的校園環境。

對於林智堅宣布校園降溫計畫，將為竹市公立國中小裝設冷氣，參與會議的校長都表達支持與認同，其中龍山國小校長陳思玎表示，學校周邊由高樓環繞，遇夏天溫度極高，近年家長會持續關心學校冷氣問題，但硬體、配套措施經費龐大，有市府的支持，學校會全力配合。

光華國中校長宋雨親也說，近年已由家長會募款，為國二、國三教室裝設冷氣，但除裝設冷氣，更有變更電費契約容量的費用，校方持續面臨籌措冷氣龐大經費難題，有市府的協助，將可減輕學校負擔，期許提供較舒適的學習環境，提升學生學習能力。

市府教育處長李芳齡表示，教室降溫計畫除涉及空調硬體，尚有裝設前的校舍整體電力系統評估及改善等作業，作業較為複雜，將分3年、逐年分批補助學校改善辦理，後續也會繼續討論，期許達到城鄉均衡的學習環境。