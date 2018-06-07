立法院副院長蔡其昌領軍 「松柏港環保艦隊」成軍

2018-06-07 13:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區「松柏港環保艦隊」，在立委院副院長蔡其昌領軍下成立！

台灣四面環海，「海洋立國」已成我國發展的新藍圖，環保署為解決海漂垃圾日益嚴重問題，包括新北、澎湖、宜蘭、基隆等縣市都陸續成立環保艦隊，台中市也在立法院副院長蔡其昌號召下，台中市環保局及松柏港產業觀光發展協會等共襄盛舉，選定6月8日世界海洋日前，於昨天在大甲松柏港成立環保艦隊，共有50艘船筏加入，在台中市環保局水保科長江明山授旗下成軍，以實際行動共同為守護海洋環境努力。

立法院副院長特別助理周鈺騏表示，松柏港近年來持續朝向休閒觀光結合在地農漁業發展，唯有建構優質的海洋環境才能吸引眾人的眼光，而這個基礎必須仰賴在地漁民自發性對海洋環境教育的重視，大家攜手讓台中海線前景更好。

環保局長白智榮表示，近十年海洋垃圾已快速竄升，是破壞海洋生態環境的頭號殺手，環保局將提供環保艦隊成員重複性網袋，讓漁民出海作業的時候可以集中存放資源回收物，並將於港口定時辦理「海漂攜回垃圾兌換活動」，鼓勵漁民回收廢棄物，減少資源物資被任意棄置在海洋。

松柏港產業觀光發展協會理事長梁國銘指出，如果海洋垃圾不減量，未來海中的垃圾可能會比魚還多，且松柏漁港漁船出海作業以近海作業居多，漁民出海作業漁網上時常掛滿塑膠袋、塑膠杯等海漂垃圾，造成漁民上岸還要清除整理，十分費工，未來將持續鼓勵漁民一同參與環保艦隊，讓海洋變得更美好。