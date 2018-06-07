這里長有愛！包360顆肉粽給獨老

逢甲里長廖婉菁今天與僑光科大大學生一起到獨居老人家住處送餐及肉粽。（記者許國楨攝）

2018-06-07 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區逢甲里長廖婉菁上任以來對弱勢族群的照顧不遺餘力，由於端午節將屆，最近與里內志工包了三百多顆應景肉粽針對里內五十多戶獨居老人及弱勢家庭，自今日起開始逐戶發送，會同前往送餐的大學生很有感說，真正「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神。

逢甲里里長廖婉菁上任以來成立長青協會、環保志工隊為弱勢家庭服務，去年配合政府成立愛鄰守護隊，提供更多的資源和幫助，廖婉菁也將這些資源做結合組成一道防護網，對低收入戶、單親、獨老、失依兒少、新住民等的照顧都非常用心，除定期慰問訪視捐贈物資，初一、十五更提供低收、獨老愛心午餐等。

尤其端午節將屆，廖婉菁最近就與志工媽媽包了三百顆肉粽，連同外界贈送的六十顆共360顆肉粽，針對里內五十五戶弱勢家庭及獨居老人逐戶發送，今天中午首戶來到獨居的七十三歲劉姓阿嬤住處，除送肉粽並噓寒問暖閒話家常，讓阿嬤相當感動頻說，有這麼熱心的里長真是令人揪感心。

此外還有僑光科大餐飲管理系的多位大學生，也會同里長前往送餐，他們直擊里長為民服務的一面很有感說，真正「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神。

廖婉菁表示，上任以來一直都秉持著這樣的精神為弱勢服務，希望能帶動該里做到「真心關懷、社會救助」，對單親家庭、低收入戶或是家裡突遭變故的里民，協助他們向區公所、民間社團等申請急難救助，另外新住民就醫等問題，里辦也都會盡全力提供協助，不論弱勢家庭在哪方面遇到問題，都有人可以提供相關的協助，讓照顧品質有所提升。