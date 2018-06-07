中華郵政百年轉型 首創「O2O」商店

2018-06-07 13:13

〔記者陳宜加／台北報導〕「百年老店」中華郵政轉型，首度導入「O2O」營銷模式（Online to Offline），今天啟用全台首家「O2O郵購站」，結合實體與虛擬通路、線上串聯線下的新零售概念，現場即可選購郵政商城中的商品。中華郵政表示，找到可行商業模式後，目標2年內達20間，年營收上看1億元。

中華郵政總經理陳憲着表示，郵局身為「好厝邊」，更應提供更便利、貼心的服務。「O2O郵購站」整合Web4.0、數位金融、電子商務、智慧物流等新科技，並結合數位郵局、電子支付、大數據分析等功能，是中華郵政轉型的重要一役。

「O2O郵購站」結合實體郵局與虛擬郵政商城通路，提供18萬項代售商品與集郵文創品展示，透過「郵購e指通」訂購，掃描QRCode並利用台灣Pay金流系統付款，即可於窗口取貨，同時也可以選擇郵政物流遞送或「i郵箱」取件。

中華郵政電子商務室主任林青豊表示，過去郵政商城與全台1300多間郵局各自為政，如今藉由虛實整合，串聯線上與線下商流，商品導入現場，提高郵政商城四十萬名會員轉換率、成交率，中華郵政也提供折扣與優惠，作為誘因。

他也說，若於郵局現場選購商品滿額，中華郵政也規劃贈送郵政商城消費點數，相輔相成。郵政商城去年營收3.25億元、今年目標達3.8億元，且預計每年增加1萬名新會員；「O2O郵購站」初期則目標單日300至500人次進場。

林青豊說，選定台北民生郵局作為首家「O2O郵購站」，下半年將嘗試各種可行商業模式，例如特賣會、品牌活動等，發展成熟後明年預計新增6至10間，2年內達20間，全台19處責任中心局至少一局一間，未來目標年營收1億元。

另為創新會員招募與經營模式，「O2O郵購站」特設客製化會員福利體驗機，手機掃碼加入郵政商城、取得會員QRCode後，免費領取商品體驗包；既有會員則可直接登入會員專區，取得會員QRCode後領取，每一名會員每天限領1份。

中華郵政也說，「O2O郵購站」導入大數據分析，藉由影像攝取蒐集性別、年齡等客群資訊，以及熱門商品區位，深度解析顧客行為，依據喜好調整商品擺設，同時配備具人臉辨識功能的智慧數位看板，針對不同客群推播適商品資訊。

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