城市小確幸！南投阿勃勒黃金雨璀璨登場

南投市福崗路上的阿勃勒大道開出黃金花雨，配上一旁藍綠色的排水護欄，景色相當美麗。（讀者曾宇辰提供）

2018-06-07 13:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕每到夏季就是路樹阿勃勒的開花時節，南投市靠近南投交流道的福崗路，剛好道路兩側就種植阿勃勒，且今年黃金花朵盛開，垂墜姿態有如黃金雨，花海大道美不勝收，尤其一旁區域排水護欄還漆上浪漫的土耳其藍色彩，優雅又別致，夏季限定的景點，儼然成為城市裡的小確幸。

南投市民曾宇辰，近日都到該處賞花、攝影，尤其日光灑下照射在花朵上，讓黃金花朵更顯璀璨，他說，最適合拍照的時間是上午8點前，因此時陽光尚不強烈，不僅拍花好看，漫步其中也不會熱，更能優閒賞花。

南投市公所表示，福崗路上的阿勃勒，以及排水景觀是在6年前開通後才形成，路樹沿路並環繞排水溝種植，民眾能循著排水溝步道互通左、右岸，感受黃金花海之美，不僅市區居民常在下午前來散步運動，也因當地直通南投交流道，外地遊客易達性高，成為口耳相傳的景點，並會順道前往市區品嘗南投意麵等小吃，頗受大眾歡迎。

南投市福崗路上的阿勃勒大道開出黃金花雨，配上一旁藍綠色的排水護欄，景色相當美麗。（讀者曾宇辰提供）

南投市福崗路上的阿勃勒盛開，垂墜姿態有如黃金雨。（讀者曾宇辰提供）