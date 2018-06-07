強！虎尾大成商工學生乙、丙級證照破3000張

2018-06-07 13:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工學生乙、丙級證照破3000張，被學生家長封為雲林最強職校，其中三年級商用資訊科學生呂鎮遠，擁有國際證照6張，乙、丙級證照4張、企業認證8張，個人取得18張證照，成為該校最強「證照達人」。校方今天特別為學生頒發「證照達人」證書及獎牌，鼓勵學生畢業後投入職場，有雄厚技術能力作後盾，在職場發光發熱。

大成商工校長賴信成表示，該校三年級學生在各職類乙、丙級技術士證照通過張數再創新高，取得丙級技術士證1168張、乙級證照近300張，同時擁有1張乙級、3張丙級者超過百人，全校一到三年級乙、丙級通過數達3000張。

其中三年級資料處理科及商用資訊科57名學生都同時擁有1張乙級證照及2張丙級證照，三年級餐飲科仁班學生30人，一班就取得150多張丙級證照，展現該校證照教學成果斐然。

除了呂鎮遠的卓越表現，就讀餐飲科的詹博任，常自我調侃國中時都是全班前三名但要從後面數，如今已取得中餐、飲料調製、烘焙、餐旅、西餐、麵食、米食等7張證照，讓人刮目相看，詹博任也以自我學習經驗鼓勵大家多實做，不用怕成績差。

賴信成強調，大成校內乙、丙級證照考場共有30個職類，並設有即測即評及發證中心，學生通過學術科檢定就可拿到證照，是台灣技職體系少有設備，大大增強學生自信與能力。

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