海巡署中部分署高美溼地淨灘 800多人共襄盛舉

海洋委員會海巡署中部分署在高美溼地舉辦淨灘活動，吸引800多人共襄盛舉。（記者歐素美攝）

2018-06-07 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕慶祝世界海洋日，海洋委員會海巡署中部分署今天在高美溼地舉辦全民淨灘活動，共吸引800多人到場參與，海洋委員會海巡署中部分署希望藉此喚起民眾對海洋資源保育的重視，並透過親手維護海岸環境，以行動守護海洋，讓民眾對海洋環境有更深層的認識，同時營造優質的親海活動空間。

台灣四面環海，且海洋孕育豐富的資源，但人們平常在生活中不知不覺製造了許多海洋垃圾，不僅造成海岸環境髒亂，更對海洋生態、人類健康與觀光旅遊產生嚴重影響，海洋委員會海巡署中部分署今天特別結合慈濟慈善事業基金會，並邀集地方縣市政府、機關學校及結合民間團體、社區協會、環保志工等共800多人參與淨灘。

參與民眾表示，環境保護，人人有責，希望盡一己之力，協助改善海洋污染，在各界揮汗努力下，今天上午共清出5136公斤廢棄物及1568公斤的資源回收物品，共清出6704公斤的海洋垃圾。其中寶特瓶佔約320公斤，將由慈濟基金會回收至該基金會環保站，經粉碎、清洗、懸淨去汙、脫水、細切等作業後，再移至化纖廠製造再生紡織品並製成毛毯，分送給海洋委員會海巡署及各救（災）難單位，供弱勢或急難災民使用。