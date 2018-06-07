台北綠竹筍季登場！綠竹筍饗宴、體驗採筍開放報名

2018-06-07 12:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市綠竹筍季到囉！台北市政府與農會、筍農合力規劃三大系列好康活動，分別為綠竹筍饗宴、體驗採筍、花博買新鮮筍，林崇傑表示，北市木柵、景美、士林、北投、南港區具備適合綠竹筍的生長環境，產出的綠竹筍口感質地較纖細，相當好吃，目前綠竹筍價格大約為一斤160至180元，歡迎民眾購買。

產發局今特別邀請榮獲奧林匹克餐飲烹飪大賽金牌肯定的主廚黃景龍，在現場示範製作筍炒蝦鬆，食材為綠竹筍、切碎蝦仁（需先用熱水燙過）、洋地瓜粒、香菇粒、紅甜椒粒、芹菜末、蒜末。一開始先將綠竹筍放入電鍋，外鍋加一杯半的水蒸。其他材料則放到鍋內炒熟，最後再放入綠竹筍和調味料即可完成。

林崇傑說，台北市木柵、景美、士林、北投、南港區具備沙質壤土及雨量充沛條件，使產出的綠竹筍口感質地較纖細，尤其是剛採收的綠竹筍，如水梨般清脆多汁、清甜爽口，他非常喜歡。

林崇傑表示，今年的木柵、士林、北投、內湖、景美、南港、大安、松山、中山的農會，以及筍農、市府合力規劃，將在6月21日舉行首屆優質綠竹筍評鑑比賽，另外，也有3大好康活動，在6月22日民眾可到木柵享用綠竹筍饗宴；6月9日至8月26日在花博農民市集現場可買到優質綠竹筍；在各區農會也有「一日筍農生態體驗」，民眾可現場體驗採筍，相關系列活動都可在產發局官網查詢。

木柵綠竹筍饗宴將在6月22日舉辦，其中所有料理都以木柵區的綠竹筍做材料，有興趣的民眾即日起可致電木柵區農會報名（02-2939-8021轉214），數量有限，100桌報名額滿為止。