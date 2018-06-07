QS世界大學排名公布 台大72名較去年進步4名

英國QS高等教育機構公布2019年最新世界大學排名，台灣有17校入千名榜單中，台大拿下72名，維持世界百大行列。（台北醫學大學提供）

2018-06-07 12:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕英國QS高等教育機構公布2019年最新世界大學排名，台灣有17校入千名榜單中，台大拿下72名，維持世界百大行列，比去年進步4名，陽明、北醫等校則大躍進分別比去年進步37與36名。全球仍由美國麻省理工學院奪冠。

在2019年QS排名中，台灣有17校入榜，而台灣榜首仍是台大，列全球72名，較去年進步4名，接下來依序為清華大學163名、交通大學208名、成功大學234名、台灣科技大學257名、陽明大學292名、台灣師範大學308名、台北醫學大學362名、中山大學402名、中央大學415名、長庚大學429名；下述各校列在500到1000名內，如台北科技大學、政治大學、中興大學、逢甲大學、輔仁大學、中正大學。

而排名前段大學的進度幅度來看，今年醫學領域進不多，陽明較去年進步37名、北醫也較去年進步36名；北醫大校長林建煌表示，近年積極國際化，也全力投入AI人工智慧醫療，並在癌症轉譯、神經科學和神經外科、生物醫學設備和組織工程、細胞療法及再生醫學等居領先地位。

QS國際排名上，2019年則仍由美國麻省理工學院奪下全球第一，已連續7年蟬聯，2至5名依序為：史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院、牛津大學等；亞洲學校則由新加坡國立大學、南洋理工學院分列全球11及12名，中國清華大學列全球17名，日本東京大學列全球23名等。