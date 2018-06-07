15公斤小六肌萎童林依依 樂觀榮獲總統教育獎

基隆市中正國小六年級學生林依依，先天罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，不過她樂觀進取的態度，成為很多同儕學習的模範。（記者林欣漢攝）

2018-06-07 12:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕今年全國有18名學生獲得總統教育獎殊榮，基隆市中正國小六年級學生林依依，先天罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，體重只有15公斤，且僅靠輪椅活動，但這樣的不便沒有縮減她認識世界的渴望，她喜歡分享、陪讀，還擔任學校資源班志工，樂觀進取的態度，成為很多同儕學習的模範，今天市長林右昌接見表揚，林依依說：「謝謝大家的鼓勵，未來最想當美食部落客。」

自幼罹患脊髓性肌肉萎縮症的林依依，體重是同齡學童的三分之一，先天不足但靠後天努力，突破柔弱身軀限制，以樂觀勇氣與奮戰不懈精神面對困境，鼓舞周邊的人，是很多同儕學習的模範。

林依依班導師謝淑珺說，依依會陪小朋友聊天、玩桌遊、複習功課，對世界的熱愛令人感動，雖然有著無法隨年齡長大的身軀，但她的思維、認知、態度與強大精神力，著實感動身邊的人，「依依也鼓勵到我，如果我像她一樣，可能辦不到她所做的。」

依依喜歡將想法與創意呈現在圖書裡，積極參加繪畫比賽，去年曾得到基隆市特殊教育學生美術比賽國小高年級甲組佳作，及全國文薈獎肯定，今天她見林右昌前，花了2小時畫了林右昌肖像畫，讓林右昌非常感動，直呼要好好珍藏。

林右昌說，謝謝依依送市長這麼棒的寶貴禮物，鼓勵很多同學，令人敬佩，非常值得大家效法學習，現在的時代也與過去不一樣，科技發達有很多的工具可以使用，期勉林依依能向英國知名物理學家與宇宙學家霍金看齊，霍金同樣身體不便，但為人類啟迪很多，未來無可限量。

林依依無法自主翻身，母親柯郁劼每晚陪依依睡覺，一、兩個小時就要幫忙翻身，白天也陪依依到校陪讀，非常辛苦，柯郁劼說，一路走來大家幫忙很多，大家的建議她也很願意去嘗試。中正國小特教組長詹千慧說，依依讀普通班，有交通車接送，畢業後將到武崙國中就讀。