北市推公車智慧站牌 年底破千處供4G上網

2018-06-07 12:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公車站位多達3000處，為達智慧城市目的，台北市政府正陸續在各站位擴建4G智慧面板。公共運輸處今天上午召開成果記者會，宣布目前台北市共有115站設有4G智慧面板，可讓民眾連結4G網路，其中50站的智慧面板還可提供悠遊卡餘額查詢，市府也預告，今年底前另外會在900處公車站位增加4G WiFi，讓全市超過3分之1的站位有4G無線上網服務。

公運處指出，北市從2004年開始設置4G智慧面板，累計至2016年已設置65站，可在智慧面板上提供動態的公車資訊，還有4G WiFi可讓民眾在候車時使用，另可觀看氣候資訊及政令宣導影片，2017年再擴建的50站智慧面板，還可讓民眾查詢悠遊卡餘額。

公運處智慧運輸科長陳奐宇表示，4G智慧面板是由市府提供場地、廠商出資建置與維護，市府零出資還可收取每年122萬元的權利金，廠商則靠著播放商業廣告折抵成本，但也因每站建置成本需30萬至40萬元，成本不低，因此多選在搭車人潮較多的市中心站位建置，今年還會再陸續擴建13站，例如：信義公車專用道、南京東西路公車專用道全線都有智慧面版。

按照公運處統計，目前智慧面板累計共有115面，從2106年提供4G無線上網服務開始，共有105萬人次已連線使用。至於公車上的網路，交通局表示，因考量乘車時以安全為主，北市並不鼓勵在公車上提供網路。

公運處長常華珍透露，資訊局設置的Taipei Free WiFi今年底前，會另外在各公車候車站位，總共佈建900個4G WiFi網路，目前已完成規劃，將讓全市有超過1000個公車站位可連接4G WiFi，但提供的站位，主要仍會集中在人潮較多的各主要幹道公車站位。