復康巴士很難叫！ 屏東縣府開發線上預約系統

屏東縣復康巴士開發線上預約系統，最快下個月就能啟用。（記者邱芷柔攝）

2018-06-07 12:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕復康巴士收費較計程車便宜，成為身障朋友就醫、就學首選，但屏東潮州鎮有身障朋友投訴，電話打了半個多小時才順利接通，直嘆「復康巴士真的很難叫！」縣府社會處身障福利科指出，縣府有添購新車計畫，並著手開發線上預約系統，最快7月就能啟用。

屏東縣有5萬6百多名身障人口，目前有76台復康巴士在縣內服務，屏北區有36輛車，平均每日出車6.6趟，屏中區28輛車，平均每日出車6趟，屏南區有12輛車，平均每日出車2.4趟，今年未預約到車的月平均人數為屏北6.75人次、屏中10.75次，屏南地區僅有2月份1人次。

潮州宋姓鎮民指出，他因為有復健需求，打電話預約復康巴士，但每次都打了半個多小時才終於接通，依障別不同必須提前2至7日預約，週六、週日沒有專員上班，無從打電話相當不便。

屏縣身障福利科長田禮芳說，確實較遠的鄉鎮調車會比較困難，民眾需要打電話打比較久或是打不進去，可能是週一或是週五上午，這兩個時段是訂車尖峰時段，目前已著手設計網路預約系統，最快7月就能上線，透過電腦能以更準確的方式排車，未來也會加強宣導，分散民眾預約看診時間，增加復康巴士的運能。

田禮芳也表示，復康巴士與計程車的起跳基本費均為100元，續跳價格復康巴士每公里5元，而計程車則為每250公尺5元，相較之下復康巴士優惠許多，但復康巴士依不同車型價格從120萬至180萬，採購車輛是不小的負擔，現有的復康巴士中，有近6成為社會愛心所捐贈，今年縣府也有採購計畫，並持續媒合社會資源。