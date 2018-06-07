4戶放棄資格 旗山大溝頂拆遷案完成抽籤

2018-06-07 12:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了整治旗山地區的排水問題，高市府計畫拆除蓋在排水溝上一整排33戶的木造房屋，經過3年的抗爭，高市水利局新建屋舍供拆遷戶搬至新居，並於今日上午完成抽籤作業；水利局表示，33戶中，有17戶已完成抽籤分配到新房，4戶放棄資格，待居民搬遷完成後，預計於7月15日展開拆除大溝頂作業。

水利局指出，這批住宅約16、17坪，可以用來居住或做生意，每月租金4500元，租期一次9年，承租戶可以享有兩次優先承租權，最多可以租27年；中低收入、獨居老人等弱勢住戶，也可以申請入住大愛園區，使用面積為14坪，每月租金為2256元，租期至弱勢戶身份滅失為止。

水利局今天也在旗山區公所舉辦拆遷戶抽籤作業，幾家歡樂幾家愁，有住戶原本住在靠近旗山老街的老屋裡，但卻抽到最偏僻的新住所，擔心會影響日後的生意，但也有人抽到心中理想的房舍，喜悅神情溢於言表。

水利局指出，實際居住在大溝頂的21戶住戶申請租賃搬遷，補償金約40至60萬元不等，並可享有最高27年的優先承租權，4戶放棄權益的新屋，也將開放給沒有資格的原12戶進行抽籤；大溝頂現址對面興建的新住宅預計本月完工，完成相關抽籤選戶作業，待拆遷戶搬遷完成後，將於7月15日推行大溝頂拆除工程作業，解決懸宕3年的治水工程。