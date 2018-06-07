林內鎮安宮神農大帝生日 3000斤蒜頭神龜祝壽

全國唯一，三千斤蒜頭龜為神農大帝祝壽。（記者詹士弘攝）

2018-06-07 11:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內鄉九芎村鎮安宮神農大帝降旨要幫助蒜農民度難關，收購6噸蒜頭，廟方今天打造全國唯一蒜頭神龜為神農大帝祝壽，信眾11日到鎮安宮鑽轎底，向神農大帝助壽，即可取得一袋蒜頭「吃平安」，前200名還可獲贈蒜頭餅。

書香關懷協會理事長邱世文表示，今年年初因蒜頭價格一度崩跌，神農大帝降旨收購蒜頭幫助蒜農，廟方採賭約6噸蒜頭，協會志工則協助將蒜頭裝袋，再將總重約3000台斤重的小包裝蒜頭組成「蒜頭神龜」，為神農大帝祝壽。

鎮安宮主委許清貫表示，神農大帝是穀王，護佑農民耕作豐收保平安，鎮安宮年年打造不同的祝壽方式，祝壽活動從今天起一連三天，今年特別打造了全國唯一的蒜頭神龜，另還邀請林內製餅達人阿志師製作蒜頭餅，與信眾分享嘗鮮。

阿智師13歲到外拜師學習做蒜頭餅，雖然一直在林內從事餅業製作，可是離他上次製作蒜頭餅已有50年幾年歷史，他知道鎮安宮今年打造了蒜頭神龜，他主動表示要共襄盛舉，讓過去所學的蒜頭餅重現江湖，今天並在廟前現場教學，分享好吃的蒜頭餅。

許清貫表示，農曆4月26日將舉辦早上9點起舉行鑽轎底活動，讓信眾向神農大帝祝壽，儀式結束後蒜頭將分送信眾；邱世文表示，前200名參加鑽轎底活動的民眾，還可獲贈蒜頭餅，數量有限發完為止。

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