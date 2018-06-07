氣象局新措施 颱風來襲前一晚將與縣市長視訊

2018-06-07 12:05

〔記者李欣芳／台北報導〕氣象局將推出新措施，在今年颱風警報期間颱風直接侵襲的前一日晚間7時，召開視訊會議與縣市首長連線，針對颱風動向、影響時程及風雨預估等重要資訊進行說明，以供縣市長判斷是否放颱風假及救災應變的依據，今年颱風季也將針對颱風劇烈強風，新增「颱風強風」告警服務。

行政院長賴清德表示，他感謝氣象局長葉天降特別考量地方政府的不足，在颱風來襲的前一個晚上，利用視訊會議，協助地方政府面對颱風的侵襲，值得肯定。在面對氣候變遷的挑戰及威脅，以及各界對氣象資訊的殷切需求下，請中央氣象局與時俱進，提供國人最為即時且精確的氣象服務。

賴清德過去在台南市長任內，因曾預測颱風神準，獲得「賴神」封號，不過，自前年開始有時預測也失準，例如前年9月莫蘭蒂颱風只放半天假，讓他被譏諷「賴半天」。

賴清德今天上午在行政院院會聽取氣象局有關「氣象資訊智慧應用成果與展望」報告裁示說，交通部與中央氣象局積極推動基礎設施建置，精進氣象科技，並透過跨域與跨國合作及智慧應用等機制，強化災防預警，保障國人生命財產安全，已逐步展現成效，值得肯定。

賴揆說，請交通部督導氣象局持續加強相關科技發展與應用，繼續推廣跨域合作及加值應用服務，並主動提供各部會相關資訊，將氣象資訊應用效益，發揮最大綜效。