《思念的葫蘆墩圳》繪本 讓在地學子認識家鄉

2018-06-07 11:38

〔記者歐素美／台中報導〕臺中市繁榮葫蘆墩促進會，籌備一年發行《思念的葫蘆墩圳》，透過主角阿龍的回憶，畫出記憶中的葫蘆墩圳，理事長陳清龍議員今天將繪本贈送給豐原國小學童，盼透過繪本讓在地學子認識自己的家鄉。

《思念的葫蘆墩圳》 書中提到葫蘆墩圳的過去與未來，帶領讀者從市區的葫蘆墩圳開始，了解豐原的糕餅、天皇御用米，進而往葫蘆墩圳的源頭走，串連萬選居、水上土地公廟、洗衣坑、還有水岸漫步地圖，充分展現葫蘆墩圳融入豐原人的生活。

豐原國小就在葫蘆墩圳第一期掀蓋工程旁，配合掀蓋工程，學校也將設置水資源教育中心，透過繪本看見原來校門口的工程，每天都在改變，未來一出校門口就是美麗的水岸環境。

陳清龍說，許多在地的年輕人都不知道市區停車場下原來是條河流，「掀蓋」不應只存在年長一輩豐原人的記憶中，希望透過繪本讓更多人認識自己的家鄉。「水岸花都」最早是由市議員陳清龍與一群有相同理念的夥伴率先提出，訴求將市區內覆蓋已久的葫蘆墩圳掀蓋重現陽光，而且獲得市府重視，第一期工程已在去年7月動工，預計今年10月完成，以迎接年底世界花博。

近幾年陳清龍議員也與慶山建設機構合辦贈書活動，豐富孩子的教育，期盼透過贈書，培養閱讀習慣外，更鼓勵親子閱讀，未來規劃將繪本贈予每所豐原的國小。