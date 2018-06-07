台東輔具中心 免費聽力檢查、助聽器檢測

台東縣輔具暨生活重建中心提供各種輔具維修服務，考量配戴助聽器者的需求，將舉辦免費助聽器檢測。（記者王秀亭攝）

2018-06-07 11:33

［記者王秀亭／台東報導］65歲以上長輩聽力逐漸退化，台東全縣僅有1家醫院有聽力師，有聽力衰退問題，須排隊或到外縣市受檢，台東縣輔具暨生活重建中心28日將舉辦免費助聽器檢測及聽力測驗，開放有需求的民眾預約報名。

台東縣輔具暨生活重建中心主任曹晏綾表示，由於台東聽力師少，配戴助聽器的民眾要進行檢測、維修或保養，就須至縣內唯一有聽力師的台東馬偕醫院，不耐久候的民眾因而降低檢查意願。

台東特教學校、迦南護理之家向台東縣輔具暨生活重建中心提出檢測需求後，輔具中心與來自高雄的聽力師合作，5月初舉辦首場助聽器檢測後，發現不少縣民有聽力檢測需求，且65歲以上長輩聽力會逐漸衰退，卻未進一步篩檢確認，遂在6月28日上午9時至11時，舉辦第2場檢測活動。

曹晏綾說，由於僅辦過1場次，台東有需求的人數尚無法掌控，聽力師目前1至2個月會至台東1次，若縣內需求量大，輔具中心不排除增加場次，或前進鄉鎮免費檢測，由於聽力檢測費時，有需求者可事先向輔具中心預約，電話：089-232263。