端午經費募集難 基隆人安盼民眾相助

端午節將屆，基隆人安基金會將於13日舉行「寒士慶端午」活動，將舉行義剪、義診、及贈送內衣褲、盥洗用具等生活必需品的「夏日健康包」，讓街友們也能感受過端午氣氛。（記者林欣漢攝）

2018-06-07 10:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕端午節將屆，基隆人安基金會將於13日舉行「寒士慶端午」活動，將舉行義剪、義診、及贈送內衣褲、盥洗用具等生活必需品的「夏日健康包」，讓街友們也能感受過端午氣氛，人安基隆站站長周泉宥表示，離活動日只剩10天，經費募集不順，盼社會大眾相挺，可電洽：02-24273323。

人安基隆站今天號召新豐愛箱協會、新豐富巡守隊、新豐街福德宮、新豐富長青會、海洋關懷協會、東亞金屬精品門窗展示中心等善心企業，一起準備香菇、蝦米、鹹鴨蛋等500多顆肉粽食材，與街友們一同包粽，並提醒近日連續高溫，注意防曬避免熱傷害。

周泉宥表示，13日活動當天將舉行義剪、義診、及贈送粽子，內容物為內衣褲、盥洗用具等生活必需品的「夏日健康包」，讓街友感受社會溫暖，健康包還差100份，盼社會大眾相挺。

中華青年企業家協會理事長張淵翔說，夏天蚊蟲多，也容易因高溫而中暑，這次人安準備發送的健康包別具意義與實用，希望鄉親朋友踴躍認捐。