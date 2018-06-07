這些基隆景點讓人驚豔 成熱門拍片場景

基隆市政府統計，今年1到5月已有47部電視劇、電影及廣告片到基隆拍攝，比去年一整年43件還多。（基隆市政府提供）

2018-06-07 10:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府統計，今年1到5月已有47部電視劇、電影及廣告片到基隆拍攝，比去年一整年43件還多，拍攝熱門場景包括市立醫院、中山橋、大武崙澳底沙灘、海洋廣場等，市長林右昌今天上午上廣播節目，也聊到正濱懷舊港灣重新彩繪後，已成為近期最火熱的拍照取景地點。

市府指出，申請基隆市影視協拍案件件數，從2014年18件、2015年17件、2016年26件、2017年43件，去年的協拍件數較前年成長65％，今年至5月底止47件，已超越去年一整年的件數，是去年同期件數的2.6倍。

這兩年協拍的影片類型，以電視劇及電影達54％居多，其次是音樂MV、網路影片、廣告及紀錄片等，包括電視劇「牡丹花開」、「外鄉女」、「人際關係事務所」、「翻牆的記憶」；影集「鑑識英雄」；電影「姊妹」、韓國電影「工作」、日本MV「進撃的21人」等。

拍攝場景部分，最熱門的拍攝點依序為市立醫院、中山橋、大武崙澳底沙灘、海洋廣場、佛手洞、漁會正濱大樓等，而阿根納造船廠、碧砂漁港、八斗子漁港也很受劇組的歡迎，另外，基隆地標公園、廟口以及白米甕、槓子寮、大武崙等砲台，或是人行天橋、巷弄街道等也都有劇組申請協拍。

市府表示，基隆依山傍水，交通便利，市府三年來在各項建設注入設計及景觀再造元素，城市的蛻變不但基隆人有感，也讓外地人驚艷，愈來愈多的影視劇組前來基隆取景，去年起建置「隆來拍電影」網頁，歡迎更多的影視劇組來基隆拍攝取景。