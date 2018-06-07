竹縣6月開辦「喜相縫」培力 助新住民展現女力

新竹縣新住民家庭服務中心6月將推出「喜相縫」培力課程，希望讓擁有一技之長的新住民姐妹，展現女力，為她們開啟微型創業之路。（新竹縣新住民中心提供）

2018-06-07 10:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎合環保潮流和個性化，創意又吸睛的袋包類產品正夯。新竹縣新住民家庭服務中心6月將推出「喜相縫」培力課程，希望讓擁有一技之長的新住民姐妹，學習如何發揮技能及行銷專長，展現女力，為她們開啟微型創業之路。

新竹縣新住民家庭服務中心表示，竹縣新住民約有1萬8000人，來台後除了適應不同生活文化，可能由於不被認同、了解的挫折，而出現懷疑、退縮，加上在台就業的薪資水平偏低，成為就業弱勢的一環。

新住民中心期待能透過培力新住民的才能與技藝，並將其所創造出來的商品、產物推廣銷售出去，一方面增加新住民家庭額外的收入，另一方面也加強她們的自尊與自信，提升對自我認同感，並幫助她們改變生活處境並發展生命價值。

由內政部、新竹縣政府指導的「喜相縫」培力課程，6月到9月在衣啟飛翔創客基地（新竹市武陵路10號）舉辦。課程內容除了實作時下流行的托特包水桶包拉鏈包等，也將聘請專家分享袋包類產品的市場趨勢，以及差異化行銷的策略等。

新住民中心表示，6月12日上午9點半到12點半有課程說明會。除了開放新住民姊妹報名，非實作的演講，也歡迎有興趣的朋友踴躍參加，互相交流。電話：（03）6570832。