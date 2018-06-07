行動博物館開抵內角 小學童high翻

2018-06-07 10:24

〔記者王涵平／台南報導〕結合戲劇等多元展演的行動博物館今開抵內角國小，學童互動式體驗，驚喜連連，歡笑聲洋溢。

文化局表示，2018台南博物館節首度深入偏鄉小學進行演出與展示互動，「行動博物館校園巡演」為博物館節重頭戲之一，今年與「奇點劇團」合作，針對南市館所特色，編演專屬戲劇故事，呈現台南博物館多元特色；同時搭配行動博物館專車，以展示台南博物館相關書籍、特色以及影像播放的方式。

巡迴七股區三股國小、七股區大文國小、學甲區頂洲國小、後壁區新東國小、北門錦湖國小、仁德區虎山國小、白河區內角國小、佳里區通興國小等8所偏鄉校園。

今開抵內角國小，受到師生熱烈歡迎，「奇點劇團」演出「麋鹿先生迷路中」，講述在博物館教學觀摩的行程中意外走散的小愛，遇見迷路的麋鹿先生，兩人莫名的失去某些記憶，並在找尋回家路程中，遇見侵吞大家記憶的食夢貘，在冒險患難的過程裡，串聯台南博物館群的知識。

奇幻的人物造型，激發學童想像與好奇心，看得目不轉睛，也對博物館歷史、科學、人文與藝術等知識興趣盎然，演員運用互動喜劇表演技巧，讓學童參與劇情的冒險與紛爭，協力突破難關。

文化局表示，圖書館行動書車改裝的「行動博物館專車」，展示南瀛天文館、鄭成功文物館、樹谷生活科學館、三寮灣東隆文化中心、及臺南家具產業博物館的館藏與特色，播放「博物館大合唱in Tainan」宣傳動畫短片；展示台南博物館群的相關繪本書籍，今天巡迴8所結束，也畫下圓滿句點。