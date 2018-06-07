油條被偷咬、怒拿油條打3歲童頭 他自爆判決結果...

2018-06-07 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友年初在巴哈姆特論壇的「場外休憩區」撰文表示，一名年約3歲的孩童，咬了一口他剛買的油條，對方家長說「一口油條又不會少塊肉」，讓他「理智線斷裂」，直接拿油條打了小孩頭部「五、六下」，因此被告上法院。該名網友日前透露，最後被判免罰，但必須向小朋友道歉。

該名網友表示，他打了「五、六下」左右，被店家老闆攔了下來，小朋友雖然沒受什麼傷，但被嚇得大哭，還「搞到警察來，被帶回去做筆錄」，不過，他仍「堅決不道歉」。後來雙方相約面談，「對方開口直接喊價5000元和解費，不提告不追究」，但他認為，「如果小孩有被我打傷，可以拿出驗傷單或者醫療收據，我實付金額」，網友還說，孩童父親最後還爆氣拍桌，「揚言要把我告到死」。

該名網友指出，他張貼的文章，沒多久便在社群網站上轉載分享，對方家長質疑他搞網路霸凌，「提高金額到7000」、並稱小孩身心靈受創，現在看到陌生人就會怕。

該名網友提到，之後開了兩次調解委員會，但雙方似乎依然沒達成共識，確定要跑法院。開庭後，法官詢問是否有拿油條打人，「講的時候還遲疑了一下」，隨後他便一五一十交待清楚。對方則表示，小孩出現「陌生人恐懼症」，要求賠償醫療費用。

該名網友提及，最後法官認為，打人確實不對，但也「有教到小孩社會的倫理」，因此判他免罰，不過要跟小朋友說對不起，他也依照指示，當庭向當事人及其父母致歉。該名網友透露，步出法庭後，「對方父親衝過來找我，說起碼賠個車馬費」，讓他覺得很傻眼。