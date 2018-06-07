新住民快來 返鄉拍攝腳本徵件要截止了

高雄市新聞局舉辦「看家-新住民返鄉拍攝腳本徵件計畫」。（記者葛祐豪攝）

2018-06-07 09:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新聞局舉辦「看家-新住民返鄉拍攝腳本徵件計畫」，即將於6月8日（五）截止收件，呼籲有興趣的新住民朋友把握最後收件時間，儘速投稿參賽。

配合中央新南向政策方向，高雄市新聞局特別規劃「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」及「看家-新住民返鄉拍攝腳本徵件計畫」，培力計畫透過為期4週的課程，教導新住民拿手機拍攝、簡易剪輯與配樂技巧。

腳本徵件計畫則是向來自新南向各國的在台新住民，徵求以故鄉文化儀典、日常情境或時事議題等為主題的腳本，由新聞局聘請學者及產業人士成立評選小組，選出3名優勝者。

優勝者依據獲勝腳本，拍攝3到5分鐘的公民報導影片，並授權新聞局媒合的影視公司，利用上述公民報導影片製作「看家-新住民返鄉拍攝」合輯節目，可獲得台幣1萬8000元版權費，合輯節目定於今年底在高雄市公用頻道首播。

新聞局長張家興指出，看家計畫是藉由新住民把母國及台灣兩邊的家雙向連結起來，培力計畫是將台灣社會生活，呈現給母國家人，腳本徵件計畫則是利用新住民返鄉探親的機會，把新南向各國最在地的文化風貌，帶到台灣民眾眼前，希望藉此讓台灣與新南向各國產生更多軟性交流。

相關訊息可上高市府新聞局官網查詢，或電洽07-3368333分機2573陳小姐。