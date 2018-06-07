輕颱艾維尼週日帶來水氣 菲律賓熱帶低壓成颱對台無影響

艾維尼颱風動態。（圖擷取自中央氣象局）

2018-06-07 09:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年第4號颱風艾維尼昨上午生成，氣象專家吳德榮表示，未來的觀察重點在艾維尼離開廣東後，回到海面上的強度和結構，預計下週一通過巴士海峽，在北方鋒面雲系配合下，全台降雨機率提高，雨勢大小則視艾維尼環流的強弱而定；至於菲律賓東方海面「熱帶低壓」仍持續發展中，成颱機率高，預估將偏北轉東北行進，離台灣有段距離，無直接影響。

氣象專家吳德榮在洩天機教室指出，今起到週日受暖氣團影響，西半部高溫大多可達35、36度、台北不排除達37度或更高，各地白天晴朗炎熱、紫外線強；午後有局部雷陣雨，主要在山區，部分平地也有機會受影響。

下週一受北方鋒面與「艾維尼」殘留的環流影響，各地氣溫下滑，天氣轉涼，北台灣高溫約在29、30度；各地降雨機率提高、有明顯降雨，至於雨勢大小，還要看艾維尼颱風殘留的水氣與鋒面而定。吳德榮表示，預計下週二、三各地天氣就會好轉，氣溫也會回升，慢慢轉熱，西半部高溫將上看35、36度。

據最新歐洲模式模擬顯示，下週四晚間滯留鋒在台灣附近，大尺度的「西南季風」的軸線北移，台灣在西南氣流影響、容易有大量降雨的環境；美國模式也有類似的模擬，只是時間卻落後3、4天，顯示出模擬的「不確定性」，吳德榮強調，末期的模擬不確定性大，應再持續觀察。