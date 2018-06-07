高雄市經發局舉辦下酒菜料理競賽「酒菜雄涮嘴之-台德豬腳大會師」，為即將舉行高雄啤酒音樂節暖身。（圖由鄧師傅提供）

2018-06-07 09:00

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市政府經發局舉辦「2018高雄下酒菜料理競賽」共吸引147家在地店家及攤商參賽，邀請鄧師傅功夫菜「元寶花生」、老四川「川味涼粉」等這次入圍前10人氣票選店家一同出席今年度的2018第10屆7-ELEVEN高雄啤酒音樂節啟動記者會。

記者會還特別邀請今年美食特搜隊大使黃鐙輝、曾子余師徒兩人，現場分享和下酒菜美食評審團們一同前進德國慕尼黑，探詢德國豬腳及啤酒的美味秘辛，並邀請鄧師傅功夫菜、HB德國皇家啤酒屋、德國小築等業者，展示特色豬腳料理，為「酒菜雄涮嘴之 - 台德豬腳大會師」尋找最佳豬腳料理代表。

今年度首次辦理「高雄港都VS德國慕尼黑-豬腳跨國大PK」，邀請去年狂銷50萬顆，疊起來超越50座台北101高度滷豬腳的現場展示「乾燒豬腳」、「乾燒蹄膀」與此次下酒菜料理獲得民眾票選最佳人氣前10名的「元寶花生」，油亮滑嫩富含膠質的滷豬腳及蹄膀，與德式烤豬腳外皮香脆乾酥完全不同，讓現場試吃民眾大飽口福，無不大聲稱讚。

2018高雄啤酒音樂節將在7月6日至8日於高雄夢時代廣場熱鬧慶祝10年經典，今年將透過貨櫃美學方式呈現，升級打造更具高階美感、店家風格的攤位空間，現場將有各大酒商及藝人們一同慶祝高雄啤酒音樂節10週年，邀請所有民眾一起來「十萬熱情，十年有你」，要讓店家賣的開心，民眾吃的歡心。