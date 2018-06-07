網友收到這簡訊深夜求解 水庫鬧乾旱卻調節性放水

榮華壩是一座攔砂壩，於2004年艾莉颱風淤積嚴重，已無蓄水功能，只要集水區下雨，就會調節性放水。（資料照）

2018-06-07 08:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新聞處6日深夜發佈通報，依據經濟部水利署通知，位於石門水庫上游的復興區榮華壩預定6日23時50分進行調節性放水，請下游河道施工單位注意工地安全，並請民眾避免至河道內從事遊憩、漁撈等活動，以策安全。

而截至下7日上午7時止，石門水庫即時水情資訊，大壩水位為223.51公尺，蓄水量6364萬噸，蓄水率31.96%，由於6月6日的水位還是建壩以來歷年同日「第4枯」，久旱不雨的石門水庫集水區，從4日至6日累積雨量61毫米，增加約900萬噸的進水量，水庫水位暫時止跌，小小回升幾公分。

不過，許多民眾深夜收到「榮華壩進行調節性放水」，仍不禁PO網詢問「我們的水庫怎麼了，一點點雨就要洩洪，水不是只剩幾天嗎？到底怎麼一會事？」以及「誰能解惑一下，現在不是在鬧乾旱嗎？水都不夠了，還要放水？」

對此，水利署北區水資源局副局長邱忠川7日上午表示，位於復興區石門水庫大壩上游約27公里的大漢溪主流河道上，是一座攔砂壩，於2004年艾莉颱風淤積嚴重，已無蓄水功能，只要集水區下雨，就會調節性放水，放的水仍流入石門水庫，並非水庫調節性放水。

其實，榮華壩主要功能為攔砂，並利用水頭落差供義興電廠發電，1983年完工，現委由台電公司石門電廠代管及營運，榮華壩壩型為混凝土拱壩，線形優美，其攔砂功能對防止石門水庫淤積功效甚大。