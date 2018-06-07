艾維尼颱風暫無影響 另一颱最快今天生成

今日平地午後雷雨範圍會比昨天小的多，氣溫方面，西半部高溫35至36度，東半部約33度。（資料照）

2018-06-07 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地大部分為多雲到晴天氣，由於水氣減少及風向改變，平地午後雷雨範圍會比昨天小的多，氣溫方面，西半部高溫35至36度，東半部約33度。而昨日早上8點形成的第4號颱風「艾維尼」，週六前對台灣天氣還沒有直接影響，另一個菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，目前結構在重組中，最快今天就有機會發展為輕度颱風，持續往西北方移動。

氣象局表示，今日午後山區易有局部短暫雷陣雨，平地午後雷雨範圍比昨天小，除了南部有機會在平地降雨之外，其他地方降雨則以近山區的平地為主，另外南部及花東在非午後時段也有機會出現零星短暫陣雨或雷雨。

今日西半部高溫約35至36度，而北部受到東南風過山沉降影響，高溫可能會再高一些，至於東半部則約33度，白天氣溫偏高，紫外線強，民眾中午前後外出務必要做好防曬措施，並多補充水分。

中央氣象局於今日凌晨3點55分針對宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發佈大雨特報，提醒民眾東半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

今日空氣品質部分，今日環境風場以東風為主，西半部地區清晨至上午間風速偏弱，細懸浮微粒濃度較高；午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度上升，零星地區及時段仍可能達「橘色提醒」。西半部各空品區及馬祖、金門以「普通」等級為主；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。

第4號颱風「艾維尼」，於今天清晨2點位於鵝鑾鼻西方約1040公里海面上，週六前對台灣天氣還沒有直接影響，下週日後其強度有機會減弱為熱帶性低氣壓，將隨著西南季風的增強往巴士海峽移動，天氣開始變得不穩定。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 28 ~ 35 30 ~ 34 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）