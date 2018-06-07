06/07 各報重點新聞一覽

2018-06-07 07:22

自由時報

與華為、聯想等分享用戶資料 臉書洩個資給中企

社群網站龍頭「臉書」公司被紐約時報揭露，過去十年陸續與六十家通訊設備製造商建立資料共享夥伴關係，允許這些廠商取用臉書用戶資料後，臉書公司五日承認此事，並表示其中有至少四家中國公司，包括據信與中國政府關係密切而被美國情報機構警告有國安風險的通訊服務暨設備製造商「華為」（Huawei）。

詳見與華為、聯想等分享用戶資料 臉書洩個資給中企。

中國郵袋疑遭掉包 海巡三個月前就獲毒線報

中國郵袋疑夾藏不法案，據悉，海巡署偵防分署基隆機動查緝隊三個月前曾獲報，有疑似藏毒可疑貨櫃將從中國海運來台，但就在檢巡還在佈線設法追出「目標貨櫃」時，上月七日竟發生郵袋貨櫃連櫃帶貨被非法運離自貿港區、甚至恐遭掉包疑案；據悉，檢巡認為案情不單純，至少有四大疑點，已分案擬傳訊海關監管業務官員、遠雄航空自由貿易港區公司貨棧（遠雄貨棧）人員、貨櫃司機等釐清。

詳見中國郵袋疑遭掉包 海巡三個月前就獲毒線報。

傳白宮促美航空業 抗拒一中要求

英國金融時報六日報導，華府不滿中國就如何稱呼台灣施壓各航空公司，已呼籲聯合航空（United Airlines）與其他美籍航空公司不要遵從中方的「一中正名」要求，連國家安全會議官員都罕見出面與業者商談，強調台灣議題應由美中政府間交涉，此為美中齟齬升高的最新例證。

詳見傳白宮促美航空業 抗拒一中要求。

蘋果日報

助理夜踹陳亭妃家 下跪攔兒 父竟自焚亡

民進黨台南市立委陳亭妃妹妹、市議員陳怡珍的助理黃遵僑，昨晨酒後與父親發生爭執，夜奔陳家狂按門鈴與踹門，警方接到黃父兩度報案馳抵，父子在陳家門前爭執，黃父甚至跟兒子下跪磕頭苦勸，警勸阻時黃還踹開鐵門入屋，隨即被警上銬帶回派出所，警等父子平復後，由黃父先開車返家，再開車載黃返家，但抵黃家時卻見黃父在家前空地自焚，黃跳車滅火，黃父仍慘死。

安樂死前18小時《蘋果》獨家專訪 傅達仁：親愛觀眾 再見

85歲前知名體育主播傅達仁近年深受胰臟癌折磨，他帶著家人遠赴瑞士「尊嚴」機構尋求安樂善終，預定今日結束人生之旅，安樂死前18小時，昨他與妻子鄭貽在蘇黎世下榻飯店接受《蘋果》專訪，180公分的他僅剩48公斤，掀開上衣骨瘦如柴，傅太太在旁邊說：「就是皮嘛！」說他睡不好「一吃就拉，很辛苦」。傅達仁人生最後的味道，還是想念家鄉菜。

聯合報

北農風波…蔡總統挺吳音寧 柯市長下令查帳

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任迄今風波不斷。農委會副主委陳吉仲昨天受邀民進黨中常會報告農業政策，列舉吳音寧與前任總經理韓國瑜績效比較，兼任民進黨主席的蔡英文總統說，吳音寧是會做事的人，但不是政治人，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解。

川金會飯店出爐 白宮：拭目以待

美國總統川普與北韓領導人金正恩預定十二日在新加坡首次會面，白宮發言人桑德斯五日推文宣布，「川金會」將於聖淘沙的嘉佩樂酒店（Capella）舉行。川普則說，行前還有許多談判正在進行，但一切看起來很順利，「我們拭目以待，但這非常重要，這幾天將非常重要。」

中國時報

美商警告 嚴審陸人來台 國際投資恐卻步

兩岸關係緊縮，我政府嚴審大陸人士來台，恐影響跨國企業全球布局。台北市美國商會昨天發表《2018台灣白皮書》，「強烈建議」我政府，放寬大陸商務人士來台每次簽證有效期限至30天，與國際規範接軌。

郝喊話 兩岸從一家親走向一家人

國民黨副主席郝龍斌6日在海峽論壇開幕式上發表談話，具體建議應繼續推動兩岸已簽署的23項協議，維持陸生、陸客來台的數量和品質，他認為國共兩黨應是夥伴關係，唯有以九二共識、反對台獨，才能振興中華，並指應從「兩岸一家親」走向一家人。