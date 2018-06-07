熱死了？高雄市區連日高溫 中芸大排撈500公斤死魚

2018-06-07 00:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區連日高溫，幾乎無雨，林園中芸大排今天出現死魚，水利局已派員打撈完成；山區則有午後雷陣雨，水利署6天引水250萬噸，供應大台南地區用水，南台灣以台南、澎湖水情最嚴峻，水庫用量預估撐到7月底。

高雄近來天氣炎熱，林園區中芸大排一連2天出現死魚，水利局接獲民眾通報，派出10名工作人員，連續2天頂著豔陽，打撈0.5噸魚屍完成，上週大寮大排也是如此，典寶溪、曹公圳也曾有零星死魚，都已完成清除。

水利局說，近來疑因天熱高溫，連魚群也受影響，加上市區近來幾乎無雨，水量只剩下一半，造成魚群大量死亡，環保局今天採水樣送驗，發現水中pH值正常，重金屬仍待檢驗報告。

水利局指出，中芸大排上游僅2公里，周邊沒有腹地，由中小排匯集水量，大多是吳郭魚生活其中，下游銜接漁港出海，以生活污水為主，但吳郭魚生命力強，不至於造成魚群死亡。

水利局表示，由於魚群未全死，以大魚死亡最多，小魚仍優游其中，且魚群死亡地點分散，區域分布不集中，也非單一區排有此現象，過去也曾發生類似情況，研判應是高溫所致，待水質檢驗結果出爐，以釐清真正原因。

水利局指出，將加強巡視區域排水，呼籲民眾若發現死魚，應儘速撥打1999通報，水利局會立即派員處理。

水庫約可撐到7月底

值得一提的是，高雄山區近來有午後雷陣雨，高屏溪流量今ev 一度每秒高達153噸，再降至每秒60噸，水利署每天自甲仙攔河堰引水，供應大台南地區用水，6月以來總計250萬噸；另水公司每天支援台南5萬噸清水。

水利署指出，南台灣水情雖有舒緩，但未能解除旱象，台南、澎湖水庫以目前用量，大約可撐2個月，但仍待天公作美下大雨，水庫才能真正解渴，將與氣象局合作，持續把握降雨機會，實施人工增雨，以改善南台灣水情。