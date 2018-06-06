微軟推物聯網新服務 展示「智慧螢幕」與「即時口譯機」

2018-06-06 23:31

〔記者陳炳宏／台北報導〕微軟於今天在台北國際電展中，再次強調對合作夥伴生態系的承諾，並發表多項合作計畫外，此外也宣布全新智慧裝置類別「Windows Collaboration Displays」，並推出可即時翻譯40種語言的口譯機，希望讓每個人都能透過數位方式連結全世界，進而提升產業的成長動能。

全球副總裁尼克帕克（Nick Parker）指出，對於微軟來說，這次展現的不只是顯示器與硬體裝置，而是真正能以科技力幫助人們實踐抱負和夢想的前瞻服務與體驗。

此外，微軟平台事業部副總裁蘿安頌思（Ronne Sones）也宣布推出Windows 10 loT核心服務（Windows 10 loT core Services），微軟表示， 全新計畫intelligent cloud和intelligent edge將為產業帶來全新的可能性，無論是智慧家庭中的恆溫控制器，或是智慧辦公室裡的互動顯示器等，都能提供每個人更智慧的生活體驗。

除了展示新裝置之外，蘿安頌思同時也分享新計劃，包括「intelligent edge合作夥伴社群」，為加速新時代的創新，微軟邀集所有合作夥伴加入「intelligent edge合作夥伴社群」，該計劃將協助微軟合作夥伴間的，橫向串聯，找出針對技術創新協同合作、並進而實現共同業務目標的雙贏機會。

此外，微軟也宣布全新的服務「Windows IoT 核心服務，讓合作夥伴能夠藉由業界率先支持的安全物聯網裝置進行商業化後，幫助企業可以用更簡單方式管理作業系統、應用程式、及相關設定，必宣稱支援OEM特定檔案的更新，包括裝置健康證明（Device Health Attestation, DHA），而且將提供為期10年的技術支援。