厲害！日生來台求學 連4年全大運200仰金牌、紀錄保持人

中原大學應屆畢業生澤木直美，已經考取台大化工所。（中原大學提供）

2018-06-06 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立中原大學訂於9日下午舉行畢業典禮，今年有位特別的日籍畢業生─澤木直美，她4年前選擇化工系，練就一口流利中文，在專業課程表現優異，年年獲頒中原大學「全人榮譽獎」，還連續4年拿下全國大專校院運動會女子游泳200公尺仰式金牌和紀錄保持人。

打破西進中國求學才有競爭力的迷思，已考上台灣大學化工研究所的澤木直美，4年前因為想學中文又對工程有興趣，比較兩岸大學以後決定來台灣並選擇中原化工。因為來台前僅學過半年中文，大一專業課程多為英語授課語文沒太大問題，雖然通識課的中文「跟必修課一樣累」，經常課後問老師，她很感謝室友教她注音符號及日常會話，使她的中文進步許多。

澤木直美說，自己對水處理的研究特別有興趣，認為水真的很重要，是不可或缺的資源，專題做壓力延遲滲透系統的模擬，研究目的為降低對環境的傷害，進入台大研究所也將專攻程序系統工程，希望能結合資訊科技與水處理技術。

「喜歡待在水裡放鬆的感覺」，對水特別有感情的澤木直美也是游泳好手，連續4年拿下全大運女子200公尺仰式第1名，成績2分32秒83到現在還是大會紀錄保持人。

澤木直美說，中原運動設施完善，讓她在求學時有紓解壓力的環境，她也覺得校園充滿藝術氣息，通識中心全年不間斷的藝文展演、風雅頌藝文廳每週2場音樂會，讓學生很方便就能欣賞專業音樂藝術演出；曾在大二暑假前往菲律賓姐妹校瑪普爾大學修課，也參加學校專為境外生舉辦的春節聚餐、暑假旅遊、中秋烤肉等，這些都讓她覺得「留在日本可能不會有這麼多收穫」。

中原大學應屆畢業生澤木直美，已經考取台大化工所。（中原大學提供）

澤木直美（中）代表中原大學連續4年獲得全大運200公尺游泳仰式金牌，也是全大運這項紀錄保持人。（中原大學提供）

中原大學應屆畢業生澤木直美，已經考取台大化工所。（中原大學提供）

澤木直美（左）在中原大學校運參加5000公尺跑步2次打破紀錄。（中原大學提供）

中原大學應屆畢業生澤木直美，已經考取台大化工所。（中原大學提供）