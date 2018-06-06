沉降空氣影響 北部高溫恐破36度 颱風週六前無直接影響

明天（7日）台灣各地及澎湖大多為多雲到晴的炎熱天氣，中午出門記得做好防曬，午後雷雨的範圍則會比今天（6日）較少一些。（資料照）

2018-06-06 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕明天（7日）台灣各地及澎湖大多為多雲到晴的炎熱天氣，中午出門記得做好防曬，午後雷雨的範圍則會比今天（6日）較少一些。今天形成的第4號颱風艾維尼，週六前對台灣沒有直接影響。

中央氣象局指出，明天各地大部分時間仍是多雲到晴的天氣，受到水氣減少和風向改變影響，午後雷雨容易發生在山區和近山平地，不過南部地區平地仍有機會發生雷雨，請民眾多加留意。

氣溫方面，明天西半部高溫約在35至36度，北部地區受到東南風過山沉降作用影響，高溫有可能超過36度；東半部高溫則在33度左右。由於白天氣溫高、紫外線強，中午前後外出務必要做好防曬，並多多補充水分。

空氣品質方面，明天西半部地區及金門、馬祖為「普通」等級，不過清晨至上午風速偏弱，細懸浮微粒濃度較高；午後在強烈紫外線光化作用下，臭氧濃度上升，部分時段可能達到「橘色提醒」。宜蘭、花東及澎湖的空氣品質，則是「良好」等級。

今天早上8點形成的第4號颱風艾維尼，下午2點時位在鵝鑾鼻西方1140公里海面上，週六前對台灣天氣沒有直接影響，不過明天起南部、東南部沿海和澎湖、恆春半島易有長浪出現，後天（8日）之後東北部沿海也有長浪發生的機率，海邊活動要留意安全。

此外，明天金馬地區夜間、清晨易有局部霧或低雲，有往返需求的民眾請留意相關資訊。

今天形成的第4號颱風艾維尼，週六前對台灣沒有直接影響。（氣象局）

明天西半部高溫約在35至36度，北部地區受到東南風過山沉降作用影響，高溫有可能超過36度。（氣象局）

明天白天氣溫高、紫外線強，中午前後外出務必要做好防曬，並多多補充水分。（氣象局）